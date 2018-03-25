СБУ перейдет под контроль парламента

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал передачу контроля над СБУ Верховной Раде. Об этом он сказал в субботу, 24 марта, на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины, сообщает 112 Украина.



По его словам, финальная редакция закона О национальной безопасности Украины предусматривает парламентский контроль за деятельностью СБУ.



"Окончательная редакция нового закона О национальной безопасности предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО – наша стратегическая цель", - заявил Порошенко.



Как сообщалось, 28 февраля в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности, поданный президентом Петром Порошенко.

