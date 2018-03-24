Фьюри объявил о возвращении в бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) вернется в бокс 9 июня.



Фьюри выступит в шоу, главным событием которого станет бой чемпиона WBO в первом полусреднем весе Тэрри Флэнагана (33-0, 13 КО) и Мориса Хукера (23-0-3, 16 КО).



Ожидается, что Тайсон встретится с проходным соперником, пишет xsport.



Gоследний бой Фьюри провел в ноябре 2015-го года, победив Владимира Кличко.



В 2018-м году Фьюри планирует провести три боя и уже привел себя в форму.

