В соцсетях необычно поздравили Владимира Кличко с днем рождения

Сегодня свой 42-й день рождения празднует легенда украинского и мирового бокса Владимир Кличко. В День рождения выдающегося боксера современности в соцсетях появился поздравительный ролик, который рассказывает о главных достижениях Кличко-младшего за всю его профессиональную карьеру и заканчивается трогательными поэтическими строчками, посвященными боксеру, сообщает «Утро с «Интером».



Стихотворение впервые прозвучало в юбилейном выпуске программы «Большой бокс на Интере», который вышел в эфир в январе 2018 года. Идея создания такого поэтического посвящения Владимиру Кличко возникла у продюсера и режиссера проекта Сергея Долбилова. Её воплотил в жизнь известный спортивный комментатор и поэт Дмитрий Лазуткин. Сегодня, в день рождения Владимира Кличко, эти стихи зазвучат уже в новом контексте.



