В ВМС Украины рассказали о причинах сдачи флота в Крыму

Украинский флот был "принесен в жертву" во время присоединения Крыма к России в 2014 году, заявила в интервью телеканалу "112 Украина" помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.



По ее словам, к командованию украинского флота в Крыму "приезжали все высшие руководители" российских силовых ведомств, а в ВМС ВСУ "тянули время" на переговорах. Это было необходимо для того, чтобы создать для Киева условия для применения войск, пояснила Каналюк.



Каналюк считает, что "выигранный" флотом месяц позволил государству выработать механизм использования ВСУ.



"Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть", — заявила она, отметив, что флот действовал без указаний верховного главнокомандующего и министра обороны, а местные МВД и СБУ перешли на сторону России.



Слова Каналюк о "принесенном в жертву" украинском флоте — "нелогичный бред", заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.



Он отметил, что в 2014 году украинские ВМС не имели компетентных кадров, а также достаточных сил и средств, поэтому ничего не смогли бы противопоставить российскому флоту, "если бы даже захотели". Кроме того, большая часть личного состава военно-морских сил со своим командующим перешли под крымскую юрисдикцию, напомнил Комоедов.



"Эти рассуждения о жертвенности <…> можно рассматривать как нелогичный бред сивой кобылы на тему "В огороде бузина, а в Киеве дядька", — подчеркнул адмирал.



Схожую точку зрения высказал и депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, в 2014 году украинский флот морально был настроен против лидеров Майдана.



"Со всеми украинскими кораблями договорились в течение нескольких дней по принципу "мы изобразим штурм, а вы сдадитесь", — сказал парламентарий, отметив, что утверждения о выигрыше времени для сбора войск — не более чем "сказки".



Делая подобные заявления, украинские военные хотят оправдать бездействие киевских властей во время присоединения Крыма к России, подчеркнул Белик. Они вынуждены выдумывать такие истории, так как на деле не могут рассказать ни о чем, кроме собственной "никчемности и трусости", считает депутат.



Украинский флот в 2014 году продемонстрировал отсутствие боеготовности и воинской дисциплины, заявил RT pампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин. По его словам, ВМС ВСУ были небоеспособны во время присоединения Крыма к России и остаются в таком же состоянии и теперь.



"А если говорить про те ВМС Украины, которые добровольно вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства", — подчеркнул он.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

