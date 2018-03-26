Песков: Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с Великобританией

Президент России Владимир Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с обострением отношений с Великобританией, концентрируясь на внутренних делах России, отметил в воскресенье в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь подчеркнул, что президент сохраняет абсолютную выдержку, а также в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность.



Также Песков заметил, что ситуация на международной арене не является приоритетом для главы РФ, поскольку основной приоритет - это внутренние проблемы, которые есть в стране, которыми Путин занимается в ежедневном, круглосуточном формате.



Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента, обвинения Великобритании по "делу Скрипаля" являются "невиданным хамством".



"Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать. И не пытаются формулировать", - заявил Песков. "Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", - сказал он, отметив, что "наше дело - как справиться с этой провокацией".

