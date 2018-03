Цукерберг через газеты извинился за утечку данных

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей.



Как сообщает издание Politico, текст извинения размером на целую полосу вышел в воскресных выпусках таких газет как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.



Основатель Facebook напомнил, что утечка связана с приложением с тестами, через которое в 2014 году были слиты данные миллионов людей.



"Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы. Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь", - говорится в сообщении.



Извинения также были размещены в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.