В тяжелом протекании беременности виноваты гены

Ученые Университета Калифорнии нашли два гена, которые связаны с сильной тошнотой и рвотой во время беременности (расстройство, известное как рвота беременных - hyperemesis gravidarum). По-настоящему тяжелое состояние фиксируется примерно у 2% беременных женщин, отмечает News-medical.net. Итак, оказалось, гены GDF15 и IGFBP7 виноваты в расстройстве. Они задействованы в развитии плаценты и играют ключевую роль в регуляции аппетита.



Эксперты сравнивали ДНК беременных женщин, страдавших от hyperemesis gravidarum, с материалом беременных без этого отклонения. Было доказано: вариации в генах GDF15 и IGFBP7 однозначно связаны с hyperemesis gravidarum. Отдельное исследование показало, что уровень белков, кодируемых этими генами, аномально высок у женщин с отклонением.



Теперь ученым предстоит выяснить, можно ли повлиять на белки обозначенных генов, при этом, не оказав вредного воздействия на женщину и плод. Возможно, снизив уровень белков, удастся победить тошноту и рвоту.

