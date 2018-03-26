Гройсман: разрыв отношений с РФ сделает нас сильнее

Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует пресс-служба Кабмина в воскресенье, 25 марта. "Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал Гройсман.

Премьер также констатировал, что украинский экспорт в Европу и Азию растет. "Мы благодаря разрыву становимся только сильнее", - добавил он.



При этом Гройсман подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Имеем огромный свой потенциал", - добавил он.



Напомним, в МИД России разрыв Украиной программы экономического сотрудничества с РФ назвали победой над здравым смыслом.

