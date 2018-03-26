В Испании в столкновениях сторонников Пучдемона и полиции пострадали несколько десятков человек

Как минимум 89 человек пострадали в ходе столкновений между сторонниками бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и сотрудниками правоохранительных органов.



Столкновения начались после того, как Пучдемон 25 марта был задержан полицией Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями.



На акцию протеста против ареста Пучдемона и нескольких его соратников в Барселоне вышли, по оценкам агентства Efe, около 55 тысяч человек. Они скандировали: «Свободу политзаключенным!» и «Позор Европе!».



Акции протеста прошли и в других городах Каталонии, в том числе в Жироне, мэром которой был Пучдемон, и Таррагоне.



Карлес Пучдемон был одним из организаторов референдума о независимости Каталонии, который прошел в октябре 2017 года. Власти Испании объявили референдум незаконным и ввели в регионе прямое управление.



После референдума Пучдемон и четверо бывших каталонских министров покинули Испанию, где им были предъявлены обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств.



В ноябре суд в Мадриде выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, однако в начале декабря он был отозван. Действие ордера было возобновлено 23 марта.

