AliExpress запустит сервис групповых покупок

Китайская торговая площадка AliExpress откроет сервис групповых покупок, пишет «Коммерсант». Скидка при совместной покупке, сообщили изданию представители компании, может достигать 50% стоимости товара.



Для получения групповой скидки нужно будет в течение суток найти как минимум еще одного покупателя на тот же товар. Если второй покупатель в течение 24 часов не оформит покупку, то организатор сделки получит деньги обратно и его заказ по специальной цене будет отменен, пояснили в компании.



Групповые скидки на первом этапе будут доступны при покупке электроники, одежды и детских товаров — всего более 700 наименований. В течение года планируется распространить возможность групповых скидок на большинство продуктов, продающихся на AliExpress и торговой площадке Tmall.



Такой подход позволит привлечь на площадку новых пользователей и повысить активность внутри социальных платформ AliExpress, где пользователи смогут координироваться с другими покупателями для совместного шопинга, полагает директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский. «Наши исследования показывают, что активность пользователей, которые готовы покупать вместе, особенно высока перед большими распродажами», — пояснил он.

