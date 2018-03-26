AliExpress запустит сервис групповых покупок

AliExpress запустит сервис групповых покупок

Китайская торговая площадка AliExpress откроет сервис групповых покупок, пишет «Коммерсант». Скидка при совместной покупке, сообщили изданию представители компании, может достигать 50% стоимости товара.

Для получения групповой скидки нужно будет в течение суток найти как минимум еще одного покупателя на тот же товар. Если второй покупатель в течение 24 часов не оформит покупку, то организатор сделки получит деньги обратно и его заказ по специальной цене будет отменен, пояснили в компании.

Групповые скидки на первом этапе будут доступны при покупке электроники, одежды и детских товаров — всего более 700 наименований. В течение года планируется распространить возможность групповых скидок на большинство продуктов, продающихся на AliExpress и торговой площадке Tmall.

Такой подход позволит привлечь на площадку новых пользователей и повысить активность внутри социальных платформ AliExpress, где пользователи смогут координироваться с другими покупателями для совместного шопинга, полагает директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский. «Наши исследования показывают, что активность пользователей, которые готовы покупать вместе, особенно высока перед большими распродажами», — пояснил он.