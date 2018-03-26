Число жертв пожара в Кемерово достигло 56 человек
Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни 56 человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. "В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", - сказала С.Петренко "Интерфаксу" в понедельник. По ее словам, с начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.
Ранее официально подтверждена была гибель на пожаре 53 человек.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.
Источник: Интерфакс-Украина
11:47