Число жертв пожара в Кемерово достигло 56 человек

Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни 56 человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. "В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", - сказала С.Петренко "Интерфаксу" в понедельник. По ее словам, с начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.

