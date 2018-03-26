Минфин США: Трамп не боится торговой войны с Китаем

США намерены ввести тарифы на китайские товары суммой до $60 миллиардов, несмотря на угрозы Китая о введении соответствующих мер.



Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире канала Fox News, передает издание Reuters.



Министр отметил, что президент США Дональд Трамп не собирался отступать в этом вопросе и его не беспокоит торговая война.



"Мы будем продолжать меры по введению тарифов, мы работаем над этим. Итак, как сказал президент Трамп, мы не боимся торговой войны, но это не наша цель", - подчеркнул он.



Отметим, на прошлой неделе Трамп подписал меморандум, согласно которому США могут ввести тарифы на китайские товары на сумму $60 миллиардов.



Такие меры были введены американскими властями за незаконное присвоение Китаем интеллектуальной собственности США.



Таким образом, Трамп предоставил Министерству финансов 60 дней для разработки инвестиционных ограничений, направленных на то, чтобы компании и фонды, контролируемые Китаем,не могли купить американские фирмы, занимающиеся производством таких технологий.

