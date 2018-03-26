В Польше хотят создать госагентство по делам украинских мигрантов

В Польше предлагают создать государственное агентство для украинских мигрантов, которое занималось бы защитой их трудовых прав. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает Европейская правда со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Бартоша Цихоцкого.



Дипломат сообщил, что в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках, однако эти две группы никак не связаны между собой.



"Целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии ", - говорит замминистра.



Вместе с тем это агентство должно заниматься защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса.

