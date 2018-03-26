Сестра Савченко рассказала об условиях ее содержания в СИЗО

Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко содержат в неотапливаемом СИЗО. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «112 Украина».



«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — сказала Вера Савченко.



Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта Савченко арестовали на два месяца. Перед заседанием суда по мере пресечения депутат оценила российские следственные изоляторы выше украинских.



Савченко подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

