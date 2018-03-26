Bitcoin продолжает дешеветь

Криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 0,83% до 8,510 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю, по состоянию на понедельник составляет 144,1 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 4,5 млрд долларов.



Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 51,5 млрд долларов.



Отмечается, что всего уже получено 16,939 млн монет Bitcoin.

