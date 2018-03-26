В Украину заходит еще один лоукостер

Аэропорт Черновцы ведет переговоры о возможности выполнения рейсов с румынской низкобюджетной авиакомпанией Blue Air. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиапредприятия.



"Продолжаются переговоры о дальнейшем сотрудничестве с авиакомпаниями ООО "Янейр ЛТД" и Blue Air (Румыния)", - проинформировали в аэропорту Черновцы. Ранее сообщалось о том, что Blue Air в 2018 году запустит рейсы из аэропорта Львов в чешский Брно.



В начале марта стало известно, что Blue Air Moravia, "дочка" Blue Air, отложила запланированный на март запуск полетов из Брно в пять европейских городов, в том числе и во Львов. Начало выполнения рейсов откладывается по причине того, что авиакомпании не удалось договориться с местными чешскими властями.

