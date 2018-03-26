212 нацгвардейцев погибли с начала АТО - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что с начала проведения антитеррористической операции (АТО) 212 бойцов Национальной гвардии погибли, а 794 - были ранены. Об этом он сказал по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии, передают Українські Новини.



"За время проведения АТО 794 бойца Национальной гвардии получили ранения. 4 из 212 погибших героев отдали свою жизнь на площади Конституции за мир и спокойствие украинских граждан", - сказал он.



Президент также сообщил, что 182 бойца Нацгвардии были посмертно отмечены государственными наградами, а троим из них присвоено звание Героя Украины.

