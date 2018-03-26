В Киеве у пассажира метро нашли 2,5 кило пороха в сумке

В Киеве на станции столичной подземки "Вокзальная" у пассажира изъяли 2,5 кг пороха. На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



За хранение взрывчатых веществ мужчине грозит до семи лет лишения свободы.



Полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал.



Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом.



Пассажиром оказался 25-летний уроженец Полтавской области.



Данное событие должным образом зарегистрировано. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

