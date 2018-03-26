Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возобновился, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.



"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал В.Пучков журналистам.



По его словам, работа по тушению продолжается.



По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, есть пропавшие без вести.

