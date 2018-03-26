Яйца укро-женщин в политраскладе, «новый Путин» и Донбасс

События вокруг нардепа «НашейНади» Савченко, которую за ее неженское поведение во время разбирательства ее судьбы в разных инстанциях (назовем мягко это так) уже называют «ДядейНадей», несколько отодвинули назад и коррекцию внутриукраинских политических раскладов, и внешнее влияние на страну. С одной стороны, Савченко решительно и, как всегда, бескомпромиссно, как и полагается при весеннем сезонном обострении девиантной политической активности, нуждающейся в серьезном пригляде (нравится мне это старомоскальское слово применительно к психиатрии), оспорила статус «НашейЮли».



Лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, у которой многие, глядя на украинскую, как язвительно заметил клятый и наблюдательный москальский политисторик Николай Стариков, «элитку», констатировали наличие, извините, яиц (мужских тестикул). Ну, типа «Юлия – единственный мужик в украинской политике». Она же царственно и щедро и завела в эту самую укрополитику новую «невесту» украинских симпатий и надежд – саму Надежду Савченко. Потом «НашаЮля» по-мужски коварно кинула«НашуНадю», почуяв, видимо, опасность своим «яйцам» – угрозу рейтингу и появление еще более бесноватой поклонницы-соратницы. Но было поздно: «НашаНадя», став из несостоявшейся летчицы почти реальной минометчицей, развила такую бурную деятельность, что когда ее поволокли на цугундер, то «НашейЮле» пришлось трусливо и подленько ныкаться, говорят, в Израиле. На исторической, как говорится, Родине, где от таких визитеров нос воротят, конечно, но привечают: зов крови, знаете ли.



И «НашаЮля» скрывалась, чтобы и в нее не полетели осколки от парламентской люстры, которой щедрая Савченко решила покрыть напоследок. Напоследок жизни своих мандатоносных коллег, которую (жизнь, а не люстру) Надя считает никчемной и бессмысленной, что и превращает ее в нового «мужика» украинской политики (98% сограждан в той или иной степени разделяют цели «народной люстрации» от Савченко). И сейчас «НашаЮля» как минимум заимела сильный зуд в паху от новой возможной раскладки политсил – у нее могут пошатнуться рейтинги. «Биомасса» (так Тимошенко любовно и во многом, не только по ее мнению, справедливо именует свой народ) может увидеть, как «Юля юлит» и сц… извините, мандражирует, и лишить ее своих симпатий. Хоть и тупая она (биомасса), в чем уверена Тимошенко, а лишит. Удар в пах – это, знаете ли, серьезный инструмент и аргумент. От него многие становятся сговорчивее. Не зря же «НашаЮля» перед приездом в Харьковскую железнодорожную больничку Дали Грибаускайте (президента, кажется, Литвы) изображала йодом синяки у себя в паховой области, а потом стыдливо показывала всем эти замечательно-занимательные и результативные «художества». Дескать, бьют меня по самому больному, но я – за евроинтеграцию. На акциях «ФриЮля» в Европе и мире рыдали нередко и толерантные и нетрадиционно расслабленные по жизни мужики, которых в больничку к Юле не пускали, но которые с интересом внимали рассказам тех, кому повезло посидеть на полосатых простынях «узницы совести» безжалостной «кровавой панды»:







Сегодня Дале не до Нади, даже если та вся йодом или зеленкой обольется. У Дали теперь, извините за тавтологию, другие дали: она хочет отозвать из России всех дипломатов и нанести смертельный удар по «новому Путину». Не известно до конца, за что же она его ненавидит. Может, за целевое женское, но не очень приличное использование по молодости в целях всесильного КГБ СССР, к которому нынешний президент России имел когда-то непосредственное отношение. Может, за то, что теперь сильные мира сего в «старом» коллективном Западе используют уже и ее, и ее страну, которая стала безропотным сателлитом, покорно лежит с «клиентами-хозяевами» и дрыгается только по команде. Может, потому что хочет что-то поиметь, когда в такую же позу в угоду положит (покладет?) всю Украину. Короче, много неясного, двойные стандарты никто не отменял, команды не было, и «НашаНадя» будет сидеть. Возможно, до изменения внешнеполитической конъюнктуры для Украины, когда в ней опять буйные понадобятся...



Но скандал вокруг «НашейНади», кажется, отвлек малеха и от «нового Путина», и от того, какая очередная лютая зрада «спиткала» Украину и ее «элитку» – и «пост-Путин» будет играть в ее (Украины) судьбе не последнюю роль. По-прежнему. Может быть, даже определяющую. Если Запад скинет «сестру» ему в «управление и успокоение». В результате «Большой сделки» с США...



А ведь какие были надежды! Путин так сногсшибательно во многих отношениях вновь стал президентом своей страны, что опытный Запад слегка оторопел. А вот мелкие его шав… пардон, сорри и даже энтшульдиген, союзники и партнеры поторопились. И высказали свое «фэ» Путину и свои же надежды, что ТАКОЕ признано и понято быть не может. Еще до выборов в России 18 марта сего года они, понадеявшись, что раз Запад с подачи Великобритании развернул «отравительную кампанию» («дело Скрипаля») против России, рассчитывали, что тут можно будет чем-то поживиться. К тому и шло, но как-то обломилось. Была развернута целая кампания – «не признавать выборы президента легитимными, так как они проходят в Крыму, который – украинский, а выбирает президента России». И Украина, которая, как та жаба при ковке коня, и свою лапку протянула. Упомянутый гарант даже крайне смело и письменно в Twitter посоветовал России: «Химическая атака» Кремля в Великобритании – не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: «заткнуться и убираться вон»...







Но зрада пришла с двух сторон. Сначала с Запада, который взял да и... признал выборы Путина. И не только – один за одним самые важные лидеры западного мира нагло и в высшей степени цинично проигнорировали просьбу гаранта украинской безвизвой нации и начали поздравлять вновь избранного «диктатора Земли». А потом Россия, кичась и фонтанируя радостью, обнародовала официальные данные: Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов. Это его личный и общероссийский рекорд на выборах президента. И за него проголосовали 56,43 млн. человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн. человек; в 2004 году он набрал 71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн. избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн. россиян (63,60%).



Рост, как говорится, налицо. Но не наглость ли, чреватая сюрпризами, для Украины? А вот это – главный из наиглавнейших вопросов. Ситуация вокруг «НашейНади», повторяю, отвлекла внимание «биомассы» от этой проблемы, но не сняла с повестки дня. Особенно когда президент США Дональд Трамп сам анонсировал встречу с Путиным «в недалеком будущем», где и собирается пройтись по всему спектру актуальных мировых язв и непоняток, включая «украинский вопрос». Ну, как вы понимаете, затронуть проблему войны в Донбассе. Там же сейчас типа «очередное перемирие». Но огонь продолжается с обеих сторон, которые типа убедительно доказывают, что каждая из них готовится к новой эскалации, стягивает войска, получает вооружение и т. д. и т. п. А кардинальных и актуальных выходов из ситуации по-прежнему три: а) победа Украины по «хорватскому сценарию», когда Киев сможет силой всех нагнуть при всевозможной помощи США и всего Запада; б) победа ДНР и ЛНР, за которыми встанет Россия, и полное переформатирование нынешней Украины (это если говорить мягко); в) упомянутая «Большая сделка», которая и законсервирует или, как сейчас модно говорить, глядя на другие подобные конфликты в мире, «заморозит ситуацию».



Сейчас по некоторым демонстративным эпизодам видно, что Запад типа усиливает Украину и не собирается ее «отдавать Путину». Как сообщило на странице в «Фейсбуке» посольство Украины в США, Палата представителей Конгресса США недавно одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, из которых Киеву может перепасть 620,7 млн. долл. Из них по линии Пентагона 200 млн. долл. для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долл. больше, чем в 2017 году, 420,7 млн. долл. по линии Госдепа и его агентств, что тоже на 10 миллионов больше прошлогодних расходов США. «Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки по безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование», – хвастаются в посольстве. О военной помощи сказано, что она – это подготовка военнослужащих, поставка военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных сил и сил безопасности Украины.



И известный сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента Трампа за поздравление Путина с победой на выборах. Мол, «американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на симулированных выборах». Даже спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал: согласие выделить Украине «Джавелинов» на 47 млн. долл. – это подтверждение далеко идущих планов США относительно Украины. «Джавелины» будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию», – разглагольствовал он. И с ним даже согласился близкий к Владиславу Суркову, российскому переговорщику по Украине, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он констатировал, что Украина без США сама ни на что не отважится. Особенно в выполнении «Минских соглашений-2», губительных для нее нынешней, но могущих сохранить ее на карте мира территориально целостной в принципе, с Донбассом. «Американцы могут надавить, но аргументация пока вялая. Они не могут объяснить Украине, какие санкции будут на нее наложены в случае невыполнения «Минских соглашений». А без санкций мы никогда не получим выполнение политических пунктов», – сказал он.



Но, как говорится, то такое. Есть другая стороны процесса. Потому что в США скоро выборы, которые могут изменить расклад в Конгрессе, а это может изменить и внешние подачки США. У Маккейна – рак мозга, дай ему, Бог, здоровья. И Волкер признает: США не дарят Украине ничего из вооружения, а продают. По его словам, «идет комбинация подходов: мы сохраняем помощь, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает». Чеснаков, судя по всему, озвучивает позицию Кремля, когда утверждает, что Москва от «Минска-2» никогда, акцентирую на этом внимание, НИКОГДА не откажется: «Это гармоничный документ, который увязывает все 4 направления: безопасность, гуманитарную, политическую и экономическую сферы. Ни один пункт соглашений не может быть списан за невыполнимостью. Все они выполнимы. Отказ от выполнения одного из пунктов будет означать, что доверие к стороне резко теряется».



И, конечно же, главным может стать то, что Трамп и Путин, повторяю, подтвердили необходимость для США и России продолжать совместные усилия для стратегической стабильности. И вот американский журнал «Тайм» типа приоткрывает, как ему кажется, завесу над тайной. И как бы озвучивает то, что Вашингтон или хочет от Москвы или на что он согласится, если и Москва будет не против. «Тайм», кажется, идет, как всегда, от противного – свои размышлизмы он вкладывает в путинские уста: мол, президент России стремится оставить за Кремлем «зоны влияния» в мире, поэтому готов идти на уступки в вопросе Донбасса, реализуя боснийский или косовский сценарий. «В течение следующего срока Путин готов решать вопросы Донбасса. Источники в МИД РФ сообщили нам, что Путин готов сделать восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово. ...Но он не готов идти на уступки в вопросе Крыма. Путин считает: поскольку население Крыма довольно аннексией РФ, то это означает, что справедливость была обеспечена и ничего не нужно менять», – пишет издание. И фактически оглашает то, что может стать предметом «Большой сделки»: «Путин надеется, что отношения с Западом улучшатся. Он не мечтает о мировой войне, он мечтает о новой Ялтинской конференции, мирной конференции, которая состоялась в Крыму в 1944 году и собрала вместе Сталина, Рузвельта и Черчилля. На то время лидеры стран, которые победили во Второй мировой войне, поделили мир на зоны влияния. ...Президент РФ хочет новых зон влияния, новых четких правил игры. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория, которая когда-то принадлежала СССР (возможно, включительно с соседними странами), должна быть в сфере ответственности РФ. Он хочет получить гарантии и соответствующие почести. ...Путин отвергает как лицемерие заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента США Барака Обамы о том, что этих сфер влияния не существует в современном мире. Ему просто нужны западные лидеры, которые готовы к переговорам».



А кто такой лидер, который «готов к переговорам»? Правильно, Дональд Фредович Трамп (ДФТ), согласный встречаться с Владимиром Владимировичем (ВВП). И может так статься, что и украинский ПАП (Петр Алексеевич Порошенко) поймет, что ДФТ и ВВП – это серьезно. Может быть, уже понял, потому что ему пока позволяют беспрепятственно усиливать свою власть, менять расклады в украинской политике и задвигать чересчур буйных патриотов под лавку. Что вождя «Михомайдана», что «НашуЮлю», что теперь вот «НашуНадю». А зачем такое усиление действующего президента Украины? В том числе и для того, чтобы было кому действенно в Украине согласиться с «Большой сделкой» и выполнить ее условия. Помочь России, ЕС и США разрешать свои другие мировые неувязки. А может, и без ЕС, который опять прогнулся перед США и Великобританией и в составе 20 стран мылится отозвать своих дипломатов из России в качестве «мести за Скрипаля»...







Но вот будет чувствительная веселуха, когда призыв уйдет в песок или на него отважатся разве что неудовлетворенно-мстительная Даля, суетливая Латвия да нервная Польша. Чувствительная в первую очередь для Украины, чей глава МИД Павел Климкин суетится, Верховная Рада, ведомая Андреем Парубием, и правительство во главе с Владимиром Гройсманом продолжают «гнать на Россию». Окончательно разрывают программу экономического сотрудничества, официально признают выборы Путина нелегитимными и утверждают, как Гройсман: «Мы благодаря разрыву становимся только сильнее. ...Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Имеем огромный свой потенциал».



Ну что тут сказать вам про Гройсмана? Не пыпчет чел и не сечет изменений, делает ставку на антироссийских «ястребов» из «Народного фронта» («НФ»), который не устает надеяться, что на вашингтонском «кастинге» носителей «булавы» все вернется к их лидеру Арсению Яценюку, и потому провоцирует гаранта нации на бездумное патриотическое соревнование «кто больше Россию ненавидит». В то время, когда нужно определяться, кто больше Украину любит и добра ей желает. Вот будет жо… извините, «неожиданность» для «НФ», если гаранту нации и их позволят загнать под лавку, где, не исключено, уже почивают в ожидании политической помойки перечисленные выше и бабы с яйцами и тупые мужики без оных...



А что делать «пиплу», который, по идее «элитки», должен все схавать, и «биомассе», обязанной за все проголосовать, ибо «Путин же напал»? Есть два уже обозначенных выхода. Во-первых, выехать из страны. И это делается ускоренно: зампредседателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк во время круглого стола «Будущее рынка труда в Украине» признала, что большинство гастарбайтеров массово едут из Украины в другие страны в поисках работы. Потому как в Украине при 1 млн. вакансий Государственной службы занятости средняя заработная плата составляет 4300 грн., а зарплата каждой четвертой вакансии – минимальная. Во-вторых, надежнее умереть и ничего не видеть. Тут тоже все нормально: по официальной статистике Госстата Украины численность населения страны продолжает сокращаться. Только за январь текущего года украинцев стало меньше на 21,5 тыс. человек. И на 1 февраля 2018 года осталось 42 364,9 тыс. человек. Но это, как вы понимаете, оптимистическое преувеличение. Потому как превышение числа умерших над числом родившихся успешно сохраняется: на 100 умерших – 56 новорожденных, и остается высоким уровень детской смертности – до 1 года, а за январь-2018 умер 231 ребенок...



...Короче, развиваемся строго по-сталински, но в украинских условиях: нет людей – нет и человеческих страданий. А Путин он: а) президент России, и ему надлежит не об Украине, а о своей стране думать; б) «Тайм» о нем написал: «Путин не станет сразу воплощать любые свои планы, по крайней мере, до чемпионата мира по футболу. Он не будет спешить делиться своими планами даже с окружением, он любит сюрпризы, поэтому чем позже об этом узнают другие, тем лучше»...



