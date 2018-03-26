Суд отказал главе НАБУ в просьбе не рассматривать иск против него

Окружной административный суд Киева отказал директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику в удовлетворении ходатайства об оставлении без рассмотрения административного иска против него. Об этом сообщает пресс-служба суда.



В частности, отмечено, что суд продолжил рассмотрение дела по иску народного депутата Борислава Розенблатта к Сытнику и Службе безопасности Украины.



"В ходе подготовительного заседания суд рассмотрел ходатайство директора НАБУ Артема Сытника об оставлении без рассмотрения этого административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд отказал в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.



Как сообщается, сейчас уже закончено подготовительное производство и дело назначено для рассмотрения по существу. Судебное заседание состоится 25 апреля 2018 года.



Отмечается, что истец Розенблат просит суд признать противоправными действия Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с законом О международных договорах.



Также нардеп просит суд признать противоправной бездеятельность СБУ за не проведение надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны НАБУ, как это предусмотрено законодательством, а именно разглашение информации с грифом "государственная тайна" работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

