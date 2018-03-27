В WhatsApp появилась функция перевода денег и покупок онлайн

В мессенджере WhatsApp появилась новая платежная функция, которая находится на этапе тестирования. Она позволяет совершать покупки путем сканирования QR-кодов. Об этом пишет Financial Express.



Реализована данная функция последней бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.18.93. Доступна она для загрузки на Google Play Store.



Настроить функцию можно, включив опцию платежей WhatsApp. Далее следует перейти в Настройки в раздел Платежи. Внизу будет находиться опция Новый платеж. Здесь же будет расположена опция Сканировать QR-код.



Функция работает на территориях, где была запущена платежная система WhatsApp.



Однако постепенно она будет становиться доступной во всем мире. С ее помощью можно будет отправлять деньги пользователям, которые значатся в списке контактов, а также в онлайн-магазины.

