Назван самый кассовый супергеройский боевик

Фильм «Черная пантера» студии Marvel установил рекорд, став самым кассовым супергеройским боевиком в Северной Америке. Картина собрала в американском прокате 630,9 миллиона долларов, сообщает NME.



Лента побила рекорд вышедших в 2012 году «Мстителей», собравших 623,4 миллиона долларов. В мировом прокате «Черная пантера» с 1,237 миллиарда долларов оказалась на третьем месте по сборам среди супергеройских боевиков. Первое место занимают «Мстители» (1,518 миллиарда), второе — «Мстители: Эра Альтрона» (1,405 миллиарда).



Супергеройский фильм «Черная Пантера» Райана Куглера снят по мотивам комиксов Marvel. Мировая премьера ленты состоялась 29 января, в России картина вышла на экраны 26 февраля. Бюджет картины составил 200 миллионов долларов.

