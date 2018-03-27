Леня Голубков из рекламы МММ отреагировал на смерть Мавроди

Актер Владимир Пермяков, получивший известность благодаря роли Лени Голубкова в серии рекламных роликов пирамиды МММ, прокомментировал смерть ее основателя Сергея Мавроди. Его слова в понедельник, 26 марта.



«Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс», — заявил Пермяков.



По словам артиста, создатель МММ был талантливым, но невостребованным бизнесменом, на которого «начало наезжать» правительство во главе с президентом России Борисом Ельциным ради продвижения Государственных краткосрочных облигаций (ГКО, ценные бумаги, выпускавшиеся Россией в 1990-х).



«Это сильный, талантливый, умный человек. И повторяю — СМИ тогда сделали из него афериста. Приказ был свыше от [Виктора] Черномырдина с Ельциным — топить МММ — и они всякие пакости писали в заказных, приказных статьях. Повторяю, для него деньги были не главное, главное были — проекты», — подчеркнул Пермяков. Он добавил, что если бы стал министром финансов, то взял бы Мавроди в помощники.



Ранее в понедельник стало известно, что 62-летний Мавроди скончался в одной из больниц Москвы.



Мавроди создал компанию «МММ» в 1992 году. Она быстро набрала популярность и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. По различным оценкам, число пострадавших от МММ достигло 10-15 миллионов человек.



Владимир Пермяков снялся в таких картинах, как «ПираМММида», «Шуб-баба Люба!» и «Самый лучший фильм», а также появился в сериалах «Папины дочки», «Солдаты», «Счастливы вместе» и «Моя прекрасная няня».

