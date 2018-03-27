Электроэнергия для промышленности подорожала

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подняла розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на второй квартал 2018 года на 2,1-9,1%. Об этом сообщает УНИАН. Как отмечается, тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 гривны/кВт-ч (без НДС).

Например, для предприятий, которые подключены к сетям Киевэнерго стоимость электроэнергии выросла на 6,6% - до 1,72 гривны/кВт-ч, Одессаоблэнерго - на 6,9% - до 1,79 гривны/кВт-ч, Хмельницкоблэнерго - на 7,9% - до 1,85 гривны/кВт-ч и Энергия-Новый Роздол - на 9,1% - до 2,17 гривны/кВт-ч.



Тарифы для потребителей второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) выросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-ч.



По информации НКРЭКУ, тариф для абонентов Винницаоблэнерго увеличился на 4,8% - до 2,36 гривны/кВт-ч, Закарпатьеоблэнерго на 3% - до 2,39 гривны/кВт-ч и Черниговоблэнерго на 4,3% - 2,39 гривны/кВт-ч.



Наибольший рост тарифов в группе потребителей второго класса напряжения (7,5%) произошел для компаний, которые подключены к сетям компании Энергия-Новояворовск (г. Новояворовск, Львовская область).