В конце 2017 года на Украине сократилось число работающих граждан

Уровень занятости населения на Украине в четвертом квартале 2017 года составил 55,4%, что на 0,3 процентных пункта меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.



Об этом свидетельствуют данные Госстата.



"Уровень занятости населения составлял 55,4%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Уровень безработицы среди экономически активного населения в IV квартале 2017 году составил 9,9% ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2017 года составило 16 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста -1,8 млн человек.

