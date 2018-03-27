Постпред РФ при ООН назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал недружественным шагом решение администрации США выслать 12 сотрудников российского представительства при всемирной организации.



"Это крайне неуместный и недружественный шаг, - заявил он в понедельник в беседе с журналистами. - Нас уведомили о том, что 12 наших сотрудников должны покинуть США". Коснувшись вопроса о том, соответствуют ли такие действия условиям соглашения между США и ООН, Небензя сказал: "Я так не думаю".



В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле (штат Вашингтон). На это американские власти отвели неделю. Поводом для высылки послужило отравление в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.



Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что данное вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

