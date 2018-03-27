Канцлер Австрии выступил за поддержание каналов общения с РФ

Австрия - нейтральная страна, которая не собирается высылать российских дипломатов на фоне дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как написал в своем Twitter в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц, его страна, напротив, рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией.



"Мы поддерживаем четкую декларацию Европейского совета и решение отозвать посла ЕС из России. Но как нейтральная страна, мы не будем выдворять кого-либо из дипломатов. Более того, мы хотим, чтобы был мост между Востоком и Западом, и чтобы каналы для общения с Россией оставались открытыми", - написал Курц.



Глава австрийского правительства еще в пятницу говорил о том, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов. Он также подчеркнул, что решение было принято в связи со стремлением сохранить каналы для диалога с Москвой. Его заявление прозвучало по итогам саммита в Брюсселе, на котором лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера, а некоторые из них заявили о намерении отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.



Ранее в понедельник ряд европейских стран, а также США и Канада объявили о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

