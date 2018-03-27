Летчик Волошин планировал суицид еще в 2016 году

Украинский летчик Владислав Волошин, участвовавший в операции в Донбассе, собирался совершить самоубийство еще в 2016 году, передает ТСН со ссылкой на главу Нацполиции Николаевской области Юрия Мороза.



По словам чиновника, летом 2016 года Волошин сообщил жене о намерении свести счеты с жизнью. Тогда супруга вместе с другом военного сумели отговорить пилота от попытки суицида.



После этого жена Волошина настаивала на оказании летчику психологической поддержки. Мужчина, однако, отказался от помощи специалистов. Мороз также добавил, что с пилотом работал военный психолог, который подтвердил нежелание Волошина общаться с врачами.



Ранее Нацполиция Николаевской области сообщила о том, что Владислав Волошин совершил попытку самоубийства в собственной квартире. Его госпитализировали, но по дороге в больницу он скончался.



По информации местных СМИ, причиной суицида могли стать проблемы в ходе ремонта Николаевского аэропорта, которым какое-то время руководил Волошин. По словам главы Николаевской областной администрации Алексея Савченко, никаких угроз и принуждений к подписанию документов в адрес бывшего военного не поступало.



Фамилия летчика фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал Волошин.



Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

