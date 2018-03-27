Экс-посол ЕС заявил, что у Украины нет шансов вернуть Крым

Британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон рассказал, почему у Украины нет шансов "вернуть" Крым. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Апостроф".



По его словам, Евросоюз и США в большей степени озабочены положением в Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит "иначе".



"Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет — точка", — отметил Эмерсон.



Он также подчеркнул, что у Киева нет способа "вернуть" полуостров, кроме "большой войны", которой, по мнению эксперта, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и "возможно, будут всегда", однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

