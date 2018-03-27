Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове

Следственный комитет России (СК РФ) сообщил о пятом фигуранте уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Им стал "сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", сообщила представитель ведомства Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.



По ее словам, решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого.



Петренко уточнила, что задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в числе которых технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник, а также руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.



Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово, он лично координирует работу следователей. Ему доложили о первых результатах расследования.



Петренко сообщила, что "серьезные нарушения" были допущены как при вводе ТЦ в эксплуатацию, так и в процессе его работы. "Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы", - добавила она. Представитель СК РФ отметила, что "следствие проверяет информацию и о других нарушениях".



Окончательные выводы о причинах произошедшего и виновных будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий, а также судебных экспертиз.



Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 52 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.



Возбуждено уголовное дело.

