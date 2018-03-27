В Госдуме назвали задержание Украиной крымского судна провокацией

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал задержание крымского рыболовецкого судна "Норд" провокацией, а украинских пограничников сравнил с сомалийскими пиратами.



Ранее украинские пограничники сообщили, что задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря. На борту находилось десять членов экипажа. Все они граждане РФ. Судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска. При этом в производственном кооперативе "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь), который является судовладельцем, заявили, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членом экипажа.



"Это явная провокация со стороны Украины. Им еще придется извиняться за свои действия. Это обычные сомалийские пираты, по другому назвать действия украинской стороны я не могу", — сказала РИА Новости Шеремет.



По его мнению, подобными захватами иностранных судов украинские власти отдаляют Украину от цивилизованных и демократических стран.



"Это недружественные действия по отношению к Российской Федерации", — подчеркнул Шеремет.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.



Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

