Элис Купер рассказал, что излечился от алкоголизма благодаря Иисусу

Легендарный рокер Элис Купер, который вместе с группой Hollywood Vampires в мае 2018 года приезжает в Москву, рассказал, что излечился от алкоголизма благодаря Иисусу Христу.



В этой группе помимо Элиса Купера, Джонни Деппа и гитариста Aerosmith Джо Перри участвовали в свое время Пол Маккартни, Джо Уолш, Робби Кригер, Слэш, Зак Старки, Дейв Грол. Большинство из них любили проводить время за совместными возлияниями, в которых принимали участие Джон Леннон, Ринго Старр, Кит Мун, Мики Доленц, Элис Купер, Харри Нильссон и другие.



Но 37 лет назад, будучи в постоянных загулах с музыкантами, которые вскоре ушли из жизни из-за алкоголя и наркотиков, Купер оказался перед выбором - умереть или завязать. Он выбрал второе. В больнице ему сразу поставили диагноз "хронический алкоголизм". А после курса реабилитации Купер обратился к Богу.



"Моя жена и я - оба христиане, - рассказывает 70-летний рок-музыкант. - Мой отец был пастором, а дедушка был проповедником-евангелистом. Я вырос в церкви, а затем ушел от нее так далеко, что вернуться смог, только оказавшись при смерти".



"В христианстве нет ничего, что отвергало бы или запрещало рок, можно быть глубоко верующим человеком и одновременно рок-звездой... Но у большинства неверное, деформированное представление о религии. Они думают, что христиане всегда точно следуют правилам, вечно молятся, не поступают неправильно... Все это не имеет никакого отношения к вере. Главное - ваши отношения с Иисусом Христом", - поделился Купер.



Как сообщает ежедневная газета Нью-Йорка Daily News, один из самых экстравагантных ветеранов рока женат с 1976 и утверждает, что никогда не был неверен супруге, ежедневно читает Библию, каждое воскресенье ходит в церковь. Благодаря вере никто из его троих детей никогда не испытывал проблем с алкоголем или наркотиками.





