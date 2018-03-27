Человек может спокойно жить без половины мозга

Человек может спокойно жить без половины мозга

До недавнего времени считалось, что даже самая незначительная травма или вмешательство могут негативно сказаться на работе мозга. Иногда это даже приводит к инвалидности. Но британские ученые сделали сенсационное заявление, сообщает "Vista News". Эксперты проанализировали данные операций на головном мозге.

Выяснилось: хирургическое удаление одного из полушарий не делает человека инвалидом в большинстве случаев, а лишь продлевает полноценную жизнь. Ученые не спорят, что радикальное вмешательство в структуру мозга происходит без изменений в мыслительных процессах или поведении пациента. Поэтому требуется немало времени для полной адаптации после хирургической операции по удалению части мозга.

За это время оставшиеся участки перенимают на себя функции утерянной части. В подавляющем числе случаев мозг справляется с этой задачей и восстанавливает все функции. Кстати, даже известны случаи улучшения состояния человека (его функционала) после удаления части мозга. К примеру, приводятся факты исцеления от эпилепсии. Еще люди, подвергшиеся удалению участков мозга, зачастую приобретают одинаковые привычки в быту.