НАПК в среду изберет нового председателя

В среду, 28 марта 2018 года, состоится внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), на котором будет избираться новый председатель Нацагентства.



Как сообщает пресс-служба НАПК, заседание пройдет в Киеве на бульваре Дружбы народов, 28, и начнется в 14:00.



Как сообщалось, председатель НАПК Наталья Корчак заявила об истечении ее полномочий 28 марта и о готовности передать руководство госагентством.



Н.Корчак была избрана председателем НАПК 28 марта 2016 года. Она была одной их первых троих членов Нацагентства, отобранных конкурсной комиссией и назначенных украинским правительством на внеочередном заседании 11 декабря 2015 года.

