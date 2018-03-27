Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в Майами

Ведущая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала третью победу в рамках одиночного разряда нынешнего турнира WTA Premier Mandatory, проходящего в Майами, передает корреспондент УНН.



Старт баталии четвертого раунда против 21-й сеяной Эшли Барти оказался успешным для австралийки, которая повела 3:0. После выхода на корт и помощи тренера, Свитолина взяла 5 подряд геймов и записала первый сет в свой актив - 7:5.



Во второй партии двух брейков украинке хватило, чтобы защитать встречу в свой актив - 7:5, 6:4.



Отметим, что Свитолина завершила поединок с 4-мя двойными ошибками против 5 у Барти, а также с 5-ю эйсами против 4-х у австралийки.



Следующей противницей Свитолиной станет победительница пары Остапенко (6 сеяная)/Квитова (9).

