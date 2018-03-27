Сущенко в суде не признал вину в шпионаже – адвокат

Мосгорсуд во вторник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.



"После оглашения обвинительного заключения Сущенко не признал вину", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Марк Фейгин.



По его словам, судебный процесс проходит в закрытом от слушателей режиме, так как в материалах дела содержится гриф "секретно".



Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.



О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. По решению суда он был арестован. По сведениям ФСБ, Р.Сущенко, являясь кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника, целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.



М.Фейгин заявлял, что его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа. По его словам, ФСБ считает, что Р.Сущенко собирал информацию о конфликте в Донбассе.



Защитник утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.



В Киеве задержание Р.Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже - надуманными.

