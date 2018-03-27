Twitter начал блокировать рекламу криптовалют

Со вторника, 27 марта, на платформе Twitter вступил в силу запрет объявлений, связанных с криптовалютами, ICO, биржами, цифровыми деньгами и электронными кошельками. Об этом сообщает Reuters.



В частности, отмечено, что новая рекламная политика социальной сети запрещает размещать объявления о продаже цифровых денег, проекты первичного размещения токенов и электронных кошельков. Под запрет также попадут криптовалютные торговые площадки, но для них предусмотрены некоторые исключения.



Как отмечается, биржи могут размещать свои объявления в том случае, если это большие публичные компании. В то же время платформы из Японии должны быть одобрены местным финансовым регулятором, заявил представитель Twitter.



По его словам, в последнее время компания пыталась предотвратить многочисленные случаи мошенничества более мягким способом, но изменила решение после запрета подобных объявлений со стороны Facebook и Google (вступит в силу в июне 2018 года).

