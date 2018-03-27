В Киеве 1 апреля начнется месячник добровольной сдачи оружия

З 1 по 30 квітня 2018 р. на території столиці проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної та холодної зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів і засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (газових пістолетів, револьверів), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями та їх реєстрація в установленому законодавством порядку.



Згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових приладів без передбаченого законом дозволу карається позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.



Однак, згідно ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності особи, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини чи вибухові прилади.



У разі придатності мисливської вогнепальної зброї для подальшого її використання вона може бути зареєстрована на громадян на підставі їх заяви у відповідності чинного законодавства.



Шановні мешканці Печерського району столиці!



З питань здачі та реєстрації зброї звертайтеся до Печерського УП ГУНП у місті Києві.



Сектор контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи проводять прийом громадян за адресою: вул. Лейпцизька, 5; тел. 288-56-53.



Здаючи зброю, Ви уберігаєте свої родини, своїх дітей від лиха.

