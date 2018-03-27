Китай недоумевает по поводу сообщений о визите главы КНДР

В Китае выразили недоумение сообщениями о визите руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына в их страну. Об этом во вторник, 27 марта, заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Китая, передает Reuters.



В частности, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не понимают появившихся в СМИ сообщений о визите главы КНДР в их страну.



При этом спикер МИД КНР отметила, что у Китая традиционно дружественные отношения с Северной Кореей.



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай - впервые с 2011 года он покинул территорию Северной Кореи и отправился в Пекин.

