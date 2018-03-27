Кличко поручил обследовать все столичные ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

В Киеве по поручению городского головы проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей, сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник.



Как сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая случилась в торговом центре в Кемерове (РФ). "Мы шокированы трагедией, случившейся в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей", - отметил он.



"Принимая во внимание это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других заведений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - отметил замглавы КГГА.



П.Пантелеев отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города.



С просьбой безотлагательно организовать общие проверки городская власть обратилась к Государственной службе Украины из чрезвычайных ситуаций.



Как сообщалось, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. На момент начала пожара в ТРЦ находилось около 1,5 тыс. чел.



В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

