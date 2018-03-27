Новая Зеландия не нашла в стране российских разведчиков

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти не могут выслать российских дипломатов, работающих под прикрытием, — в стране их нет.



По словам Ардерн, если бы в Новой Зеландии были российские дипломаты, ведущие разведывательную деятельность, то их бы уже выслали из страны. «Удивляет ли меня то, что Новая Зеландия не оказалась первой в их списке? На самом деле, нет», — сообщила премьер-министр.



США, Канада, Украина и ряд стран ЕС 26 марта объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. Россия пообещала принять ответные меры против стран, выславших дипломатов.



Осужденный за госизмену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта.



Как заявляют британские власти, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Российские власти отрицают, что вещество было создано на территории России.

