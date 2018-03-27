Чиновницу КГГА задержали за взятку

Силовики задержали чиновницу Киевской городской государственной администрации за получение взятки от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook во вторник, 27 марта.



По ее словам, главный специалист отдела торговли управления торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА требовала 15 тысяч гривен за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями.



Женщину задержали после получения взятки за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

