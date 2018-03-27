Лавров назвал "хамством" высылку дипломатов РФ

Россия не будет терпеть хамство западных государств и даст ответ на высылку дипломатов. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, об этом сообщает Лайф во вторник, 27 марта.



"Ответим, не сомневайтесь, – отметил Лавров. – Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать".



Тем временем власти Бельгии планирует сегодня принять решение о высылке российских дипломатов, сообщает Sky News. Число сотрудников дипмиссии РФ, которых планируют выслать из страны, пока не называется.

