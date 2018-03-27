Создан прибор, выявляющий инсульт с точностью 92%

Исследователи из США разработали устройство, которое способно за 30 секунд выявить инсульт с точностью в 92%. Об испытаниях они рассказали в статье в журнале Journal of Neurointerventional Surgery.



Разработчики протестировали устройство на 248 участниках, 41 из которых пострадал от острого инсульта, 128 имели менее выраженные симптомы и 79 были здоровы. Исследование мозга с помощью устройства занимало всего 30 секунд. Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных — в 92% случаев. Техника осмотра, применяющаяся сейчас, позволяет распознать закупорку сосуда лишь в 40-89% случаев.



Устройство с помощью радиоволн проверяет движение жидкостей в мозге. При инсульте оно позволяет выявить изменения в проходимости сосудов. Чем сильнее выражены изменения, тем более серьезны повреждения мозга пациента. При выявлении инсульта пациенту в течение 24 часов проводится операция, но каждый час после инсульта вероятность ее благоприятного исхода снижается на 20%, поясняют исследователи. Поэтому необходимо выявить инсульт как можно быстрее. Ученые рассчитывают, что устройство поможет сэкономить драгоценное время.

