Количество электрокаров в Украине за год удвоилось

По состоянию на 1 марта 2018 года в Украине было зарегистрировано 6613 электромобилей, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные МВД.



Отмечается, что в 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом.



Отмечается, что почти 56% - 1566 ед. - из общего количества электрических автомобилей, были зарегистрированы в Киеве. 1106 машин - в Одесской области, и 949 - в Харьковской. При этом, как говорится в документе, 81% электрокаров в Украине - это Nissan Leaf, из которых около 80% - подержанные.



В то же время отмечается, что в Украине ощущается острая нехватка быстрых зарядных станций - их в десять раз меньше, чем обычных.

