Наказание России за отравления Скрипаля не завершилось - Мэй

В правительстве Великобритании говорят, что еще многое следует сделать для долгосрочного ответа России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с министрами, сообщает издание Reuters. По ее словам, другие страны мира ввели определенные меры в отношении России не только из-за солидарности с Британией, но и потому, что они понимают, какую угрозу представляет российская власть.



"Вчера был важный момент нашего ответа на этот безрассудный акт агрессии, но еще многое предстоит сделать, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на вызов со стороны России", - цитирует Мэй ее пресс-секретарь.



Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.



Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.



Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.



Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Впоследствии стало известно, что всего 24 страны мира выдворят 139 российских дипломатев.

