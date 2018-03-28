«Украинский выбор»: Обвинение в «федералистической деятельности» - новое слово в мировой юриспруденции

«Политические репрессии в отношении нашего Движения, активную роль в организации которых играет Юрий Луценко, носят системный характер и обусловлены отнюдь не делом Савченко и Рубана». Так в исполкоме Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» отреагировали на последние обвинения из уст генпрокурора.

«Абсурдные заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которые прозвучали в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, ― это дешевая манипуляция. Ее цель очевидна ― запугать общество, искусственно создавая образ врага, увеличивая таким образом поддержку власти; запугать тех, кто, как и наше Движение, выступает за мирный и конституционный путь преобразований, установление мира на Донбассе, сохранение единства и территориальной целостности страны», — говорится в заявлении исполкома организации.

Что касается формулировки генпрокурора о«политически подрывной, антиукраинской, сепаратистской, федералистической деятельности» общественного движения, то в «Украинском выборе» обратили внимание на ряд ошибок.

«Интересно, почему за год тщательной деятельности генпрокурор не смог уяснить, что «Украинский выбор» ― это общественное движение, а не партия? Впрочем, такаяошибка не случайна, она прекрасно характеризует всю ту работу, которой «тщательно занимается» Луценко. Ну а обвинение в «федералистической деятельности» ― это вообще новое слово не только в украинской, но имировой юриспруденции. Лидерам США и преуспевающих европейских федеративных государств (Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии и других) придется объяснять своим избирателям, почему они поддерживают украинскую власть, которая открытопреследует своих политических противников только потому, что они выступают за федеративное устройство страны, стремясь добиться этого конституционным путем», — считают в «Украинском выборе».

В исполкоме уверены, что генпрокурор «как огня боится реализации идей общественного движения, которые поддерживают миллионы украинцев».

«В январе 2016 года Юрий Луценко (тогда глава фракции БПП) высказывался против идеи «народного референдума», называя ее «прожектом». В июле 2016-го он (уже в качестве генерального прокурора) голословнообвинил «Украинский выбор» в причастности к созданию на местах «территориальных громад» как антиконституционных органов власти, к которым «Украинский выбор» не имеет никакого отношения.Клеветнические обвинения Юрия Луценко основаны не на фактах, а на политическом заказе, на борьбе с гражданским обществом ― мирными и законопослушными гражданами, предлагающими альтернативу нынешнему курсу страны, который считают неправильным 70% украинцев», — говорится в заявлении.