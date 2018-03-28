"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры по расторжению контрактов

"Газпром" и "Нафтогаз" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа, сообщил журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев. По его словам, представители концерна уведомили украинскую сторону, что будут оспаривать решение Стокгольмского арбитража.

"Апелляция по этому делу будет подана до конца марта", — сказал зампред.



Ранее "Нафтогаз" отверг предложения по изменению или расторжению контрактов. "Оба предложения противоречат решениям арбитража Стокгольма. "Нафтогаз" считает эту позицию неприемлемой", — заявили в компании.



На прошлой неделе стало известно, что "Газпром" подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) о частичной отмене решения Стокгольма. Его рассмотрение начнется в ближайшее время.



В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить Киеву 2,56 миллиарда долларов.



В "Газпроме" вердикт назвали "ассиметричным" и заявили, что будут защищать свои права "всеми законными способами". В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.



Как позднее заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет помогать соседним странам восстанавливать экономику.

