Украинцу Сущенко продлили арест на полгода

Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей в СИЗО Лефортово на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев. Об этом во вторник, 27 марта, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Марка Фейгина.



"Самое главное - это продление срока содержания под стражей. Продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей на период процесса", - сказал Фейгин.



По его словам, 27 марта на закрытом процессе сторона обвинения начала оглашать письменные материалы дела. Также он добавил, что в деле будет всего два свидетеля обвинения.



При этом Фейгин рассчитывает, что после оглашения приговора Сущенко обменяют.



"Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень велики. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернется домой, у меня для этого есть все основания", - сказал Фейгин.



Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за шпионскую акцию. В ФСБ утверждают, что Сущенко - полковник украинской разведки, на Украине это отрицают.

